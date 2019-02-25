جزر المحيط الهادي تحظر كريمات الوقاية من الشمس لهذا السبب

قرر عدد من جزر المحيط الهادي حظر استخدام الكريمات المستخدمة للوقاية من الشمس، على الرغم من أن كثيرا من السياح من أصحاب البشرة الفاتحة، يعتبرون هذ النوع من الكريمات ضرورة قصوى عند السفر إلى أي مكان حار ومشمس.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب" إن قرار الحظر جاء نظرا لما تشكله هذه الكريمات من ضرر على الشعاب المرجانية.

© AFP 2018 / RUBEN SAUYAI علماء يكتشفون شعابا مرجانية في البحر الأحمر مقاومة لتغير المناخ

ومن المنتظر أن يواجه السياح في جزيرة بالاو الواقعة بالمحيط الهادئ غرامة قدرها ألف دولار لاستخدام واقي الشمس "المضر بالشعاب المرجانية" بعد عام 2020 عندما يدخل حيز التنفيذ حظر على بيع واستخدام هذه المنتجات. وسوف يتم مصادرة واقي الشمس الذي سوف يجلبه السياح إلى البلاد وسوف يتم حثهم على شراء البدائل الصديقة للشعاب المرجانية.

وستطبق جزر هاواي الأمريكية حظرا مماثلا بحلول 2021 حيث لن يتم السماح بأي كريمات تحتوي على أوكتينوكسات أو أوكسيبينزون، وهما اثنين من الكيماويات الأكثر اضرارا بالشعاب المرجانية، في الجزيرة.

يشار إلى أن العلماء يعتقدون أن مثل هذه الكيماويات التي كثيرا ما توضع في بعض منتجات الوقاية من الشمس والعناية بالبشرة، ذات أثر شديد السمية على الحياة البحرية ويمكن أن تجعل الشعاب المرجانية أكثر عرضة لفقد لونها.