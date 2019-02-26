لباس رياضي للمحجبات يثير جدلا في فرنسا

أدى قرار أحد المتاجر الفرنسية الشهيرة تسويق لباس رياضي للمحجبات إلى حدوث جدل واسع في الأوساط السياسية والمجتمع الفرنسي.

باريس — سبوتنيك. قررت سلسلة متاجر "ديكاتلون"، وهي أكبر المحال المتخصصة بالملابس والمعدات الرياضية وتمتلك عشرات الفروع في كافة أنحاء البلاد، تسويق ملابس رياضية للمحجبات تغطي الرأس والعنق.

وأثار القرار جدلاً واسعا في الأوساط السياسية خاصة لدى أحزاب اليمين التي عبرت عن امتعاضها من القرار.

وعبّرت وزيرة الصحة آنييس بوزين، خلال مقابلة مع إذاعة "آر. تي. إل"، صباح اليوم الثلاثاء عن أسفها لقرار "ديكاتلون" قائلة إنها "كانت تفضّل ألا يقوم محل تجاري فرنسي بالترويج للحجاب".

وتابعت قائلة "ما قام به ديكاتلون هو أمر مسموح، والعلمانية في فرنسا تسمح بوضع الحجاب. لكن شخصيا لا أحبذ فكرة التمييز بين الرجل والمرأة".

ودعا بعض النواب لمقاطعة بضائع سلسلة "ديكاتلون" رداً على قرارها تسويق ملابس للمحجبات.

وقالت النائبة أورور بيرجي المنتمية للحزب الحاكم، في بيان رسمي "لا أثق بمتجر يتخلى عن قيمنا، الرياضة يجب أن تكون مصدر تحرر لا خضوع".

أما حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف فيرى في قرار ديكاتلون "نوع جديد من الطائفية الإسلامية التي تمارس في المساحات العامة".

وتعد مسألة الحجاب في فرنسا موضوعا مثيرا للجدل ومادة دسمة للصحافة، وبحسب القوانين الفرنسية يُسمح بارتداء الحجاب بحرية كاملة لكن يمنع ارتداؤه في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.

هذا وقد حدث جدل مشابه منذ بضعة أعوام بعد تسويق ملابس سباحة مخصصة للمحجبات مما أثار موجة استنكار لدى جزء كبير من الطبقة السياسية.