"يوتيوب" يوقف التعليق على ملايين الفيديوهات بسبب "فضيحة الإباحية"

أعلن موقع "يوتيوب"، أمس الخميس، وقف خاصية التعليقات على عشرات الملايين من المقاطع التي تظهر الأطفال وتعرضهم "لخطر جذب السلوك الإباحي المفترس".

تأتي الخطوة التي اتخذها "يوتيوب" في أعقاب عثور مستخدم يدعى مات واتسون، على حالات استهداف لفتيات صغيرات على "يوتيوب"، من قبل المولعين بالأطفال، فيما ذكر بيان ليوتيوب أن "الخطوات الهامة التي فرضها الموقع حاسمة للحفاظ على سلامة الشباب"، حسبما ذكر موقع "fortune".

وتابع البيان "خلال الأسبوع الماضي، أوقفنا التعليقات على عشرات الملايين من مقاطع الفيديو، التي يمكن أن تخضع لسلوك خارج عن الحدود المسموحة. وتركز هذه الجهود على فيديوهات تضم قاصرين صغار، وسنواصل تحديد مقاطع الفيديو المعرضة للخطر، خلال الأشهر القليلة المقبلة".

يشار إلى أن عددا صغيرا من صناع الفيديوهات سيكونون قادرين على الاحتفاظ بالتعليقات، لكنهم سيطالبون بإضفاء المزيد من الفعالية على تعليقاتهم، بالإضافة إلى تأكيد عدم وجود أي سلوك إباحي.

وأوضح البيان الصادر أن "مقاطع الفيديو التي تشجع على وجود تحديات ضارة وخطيرة تستهدف أي جمهور، تعارض بوضوح سياساتنا أيضا. وسنستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، عندما ينتهك مصممو المحتوى سياساتنا، بطرق تؤدي إلى الإضرار الفادح بالمستخدمين، ومجتمع صناع المحتوى الأوسع نطاقا".