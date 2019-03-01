"غوغل" تصلح أكثر من مليون تطبيق على متجرها

ويعمل النظام على إخضاع التطبيقات لاختبارات قبل ظهورها للمستخدمين في متجر غوغل بلاي، وإذا كانت هناك مشكلة، يناقشها فريق التطوير ويساعد في إصلاحها، ويعرضون تشخيص المشكلة وخطوات حلها، حسبما ذكر موقع CNET.

© REUTERS / Arnd Wiegmann لماذا لا يجب عليك البحث عن الرقم 241543903 في "غوغل" (صور)

وحتى الآن، ساعد البرنامج أكثر من 300 ألف مطور في إصلاح أكثر من مليون تطبيق، حسبما كشفت غوغل، وفي العام الماضي، ساعد البرنامج أكثر من 30،000 مطور في إصلاح أكثر من 75000 تطبيق، ما يعني أن تلك التطبيقات التي تحتوي على نقاط ضعف لم تكن متاحة للمستخدمين.

وذكرت الشركة عبر مدونة تابعه لها: "الحفاظ على سلامة مستخدمي أندرويد أمر مهم لشركة غوغل، نحن نعلم أن أمان التطبيقات غالبا ما يكون أمرا شائكا وأن المطورين يمكن أن يخطئوا بشأنه، ونأمل في أن نرى هذا البرنامج ينمو في السنوات القادمة، مما يساعد المطورين في جميع أنحاء العالم على تقديم التطبيقات التي يمكن للمستخدمين الوثوق بها".

وفي وقت سابق، قالت شركة غوغل أن متجرها يفحص ما يزيد عن 50 مليار تطبيق على أجهزة المستخدمين كل يوم للعثور على التطبيقات الضارة وإيقافها. في عام 2017 ، قالت الشركة إنها أزالت أكثر من 700000 تطبيق سيء من المتجر، وفي عام 2018، رفضت أكثر من 55 في المئة من طلبات التطبيقات أكثر من عام 2017، بحسب غوغل.