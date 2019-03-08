ديزني تكشف مواعيد افتتاح توسعات "حرب النجوم" في ديزني لاند

قالت شركة والت ديزني إن هواة أفلام "حرب النجوم" (ستار وورز) سيتمكنون من زيارة أقسام جديدة عن الفيلم بمدينة ديزني لاند بولاية كاليفورنيا بدءا من 31 مايو أيار، وفي والت ديزني وورلد بولاية فلوريدا اعتبارا من 29 أغسطس آب.

وذكرت ديزني في بيان أن ضيوف ديزني لاند في أنهايم بكاليفورنيا يلزمهم الحجز لدخول القسم الجديد "ستار وورز جالاكسي إيدج" المقام على 14 فدانا، بحسب رويترز.

© Sputnik . Kristina Afanasyeva تصوير الجزء التاسع من "حرب النجوم" في دولة عربية

ونظام الحجوزات مصمم للتعامل مع عدد الزوار الضخم المتوقع في الافتتاح الذي تصفه الشركة بأنه أكبر التوسعات طموحا في مدينة الألعاب الشهيرة.

ولم تفرض الشركة حجزا مسبقا لدخول والت ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا.

ويعرض "جالاكسي إدج" كوكبا يحمل اسم "باتو" لم يعرض في أفلام حرب النجوم أو عروض التليفزيون التي بدأت مع أول أجزاء السلسلة في عام 1977.