وفاة ابنة نجم النادي الأهلي المصري السابق (صورة)

توفيت ابنة النجم عمرو بركات، لاعب النادي الأهلي المصري السابق والمعار حاليا إلى نادي سموحة.

بنت لاعبنا السابق عمرو بركات توفت منذ قليل 💔💔

ادعولها برحمة ي جماعة 💔#الشباب pic.twitter.com/iIwLTQhKiS — Rami Meteb (@ramiALSHBABI) March 8, 2019

ونعا فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى ابنة عمرو بركات صانع ألعاب فريق سموحة وحفيدة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية

يذكر أن عمرو بركات صانع ألعاب فريق الأهلى كان قد انتقل إلى فريق سموحة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الماضية.