مطالب باستخدام المضادات الحيوية في "الحرب" بين الصين وأمريكا

وجه الخبير الاقتصادي الصيني لي داوكوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة تسينجهوا، طلبا لحكومة بلاده، بوقف صادراتها من المضادات الحيوية إلى الولايات المتحدة، في إطار الحرب التجارية القائمة بين البلدين.

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن لي، ما قاله في اجتماع عام للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بأنه يتعين على بكين فرض هيمنتها في مجال المضادات الحيوية من أجل تقليل الإمدادات الطبية إلى الولايات المتحدة.

© Sputnik . Yuriy Khodzitskiy الصين تأمر شركات الطيران بوقف استخدام طائرات "بوينغ 737-8"

وتابع لي: "نحن نقع تحت رحمة الآخرين فيما يتعلق بالحواسب، لكننا أيضا أكبر مصدر للمواد الخام للفيتامينات والمضادات الحيوية في العالم، فإذا خفضنا الصادرات، لن تعمل الأنظمة الطبية في بعض الدول الغربية بشكل جيد".

يذكر أن شركات الأدوية العالمية، بما فيها الأمريكية، تستعين بمصادر خارجية أبرزها الصين في العديد من خطوط إنتاجها، بسبب انخفاض التكاليف ووفرة المواد الأولية لهذه الصناعة، وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة تستورد 96 في المئة من المضادات الحيوية من الصين.