موظفة تتسبب بإخلاء مبنى حكومي في الكويت

تسببت موظفة كويتية بإخلاء مبنى حكومي كامل، وإثارة حالة من الفزع بين موظفي الوزارة، بعد إطلاق أجهزة الإنذار صافراتها التي تعمل أتوماتيكيا.

تسبب عود بخور كانت قد أشعلته الموظفة في مبنى وزارة التربية استشعار أجهزة الإنذار التي تطلق صافراتها في حالات الخطر.

ونشرت وزارة التربية الكويتية عبر حسابها على "تويتر" تغريدة جاء فيها لا إخلاء للموظفين في مبنى الوزارة، وأجهزة الإنذار أطلقت صافراتها عرضا وتم فصلها، والأمور عادت إلى طبيعتها.

وزارة التربية: لا اخلاء للموظفين في مبنى الوزارة، وأجهزة الإنذار أطلقت صافراتها عرضا وتم فصلها، والأمور عادت إلى طبيعتها. pic.twitter.com/fN4C50qida — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) March 14, 2019

وأخلى موظفو الوزارة مكاتبهم وسارعوا إلى النزول إلى الدور الأول، ظنا منهم أن حريقًا شب داخل المبنى.

إخلاء مبنى وزارة التربية الجديد في منطقة جنوب السرة… بسبب الدخان المتصاعد من «بخور» إحدى الموظفات. pic.twitter.com/QIquDOtotX — المجلس (@Almajlliss) March 14, 2019

وطمأن رجال الأمن موظفي الوزارة من خلال مكبرات الصوت مطالبين الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم، بعد ما تبين أن الدخان مصدره عود البخور.