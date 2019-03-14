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19:43 14 مارس/ آذار 2019
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    عراقي وسيم ينافس على لقب سيد العالم

    بعد تهديده بالقتل... عراقي وسيم ينافس على لقب "سيد العالم"

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    مجتمع
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    يخوض الشاب العراقي الايزيدي المغترب في أوروبا، وهاب حسو، منافسة أخرى في الجمال، بمشاركة رجال وسماء من أكثر من 100 دولة، متحديا تهديدا القتل الذي تلقاها طيلة الشهور والسنوات الماضية.

    مخرج عراقي يحقق نجاحا عالميا بفيلم مصور بواسطة هاتف
    © Photo / Hossam Nazem Kassem
    مخرج عراقي يحقق نجاحا عالميا بفيلم مصور بواسطة هاتف
    واختير حسو ذو الشعر البني والعيون بلونها المازج بين العسلي والنرجسي، فائزا عن هولندا التي يعيش فيها لاجئا، للمشاركة في مسابقة " Miss World" التي تنطلق في الفلبين، في شهر يونيو/ حزيران المقبل من العام الجاري.

     تحدث حسو في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، 14 مارس/ آذار، قائلا:

    "بعد التهديدات بالقتل التي تلقيتها عبر رسائل مكتوبة، اتصلت بي لجنة مسابقة " Miss World" وعرضت علي المشاركة، لكنني رفضت، و أصروا على مشاركتي، ففكرت بالموضوع و أخذت وقتي".

    وأضاف حسو، مجددا اتصلت بي اللجنة، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وقررت أن أشارك، وتم اختياري كفائز عن هولندا بشكل مباشر، منوها إلى أن القائمين على المسابقة مهتمين بقضيتي وقضية اللاجئين بشكل عام.

    وأكمل، أن المسابقة، هي عالمية للرجال، وسيشارك فيها منافسون من أكثر من 100 دولة أجنبية، ومنها دولة عربية هي لبنان.

    وحسبما أخبرنا المتسابق العراقي الايزيدي، الذي أظهر ابتسامته الشهيرة، والتي نال منها لقب "صاحب أجمل ابتسامة"، في صورة جمعته بمؤسس المنظمة التي ترسل المساعدات للنازحين العراقيين، ووصيفة ملكة جمال هولندا والثانية مديرة المسابقة، هي "كاتيا مايس"، ملكة جمال هولندا لعام 2007.

    وكان حسو، البالغ من العمر 23 سنة، قد أعلن انسحابه بشكل سري العام الماضي، من مسابقتي "ملك جمال العالم"، و"ملك جمال Benelux" المقامة في هولندا البلد الذي يقيم فيه منذ سنوات، كلاجئ، بعد تلقيه رسائل تهديد بقتل عائلته المتواجدين في العراق، من خلال حسابات مشتركين في موقع الفيسبوك استمر عنفها حتى الشهر الجاري.

    عراقي وسيم ينافس على لقب سيد العالم
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    عراقي وسيم ينافس على لقب "سيد العالم"

    وحينها قال حسو، في حديث لمراسلتنا، يوم الثلاثاء، 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "تلقيت رسائل كثيرة من حسابات "فيسبوك" وهمية أو غير وهمية، تنوع وصولها لي ما بين الخاص، أو تعليقات لم أكترث لها واكتفي بحذفها وحظر باعثها، لكن التهديدات التي نصت على قتل أفراد عائلتني، وصلتني بعد مقتل الفنان الشاب "كرار نوشي"، دفعتني إلى الانسحاب من المسابقتين المذكورتين بشكل سري.

    واستطاع الشاب العراقي من المكون الايزيدي، اللاجئ في هولندا، أن يقابل عضو في البرلمان الهولندي، وعدته بحماية عائلته من أي خطر أو أذى، مشيرا إلى أن انسحابه العام الماضي من المسابقتين المذكورتين بعدما وصل إلى المرحلة النهائية.

    وكان حسو، قد صرح لمراسلتنا، في السابع من حزيران/يونيو عام 2017، قائلا: "تم دعوتي لتمثيل العراق في مسابقة "ملك جمال العالم" في جمهورية الدومينيكان (Men Universe models international)".

    وحينها نافس حسو، على اللقب من بين أكثر من 40 متسابقاً من مختلف الدول، ورسالته إنسانية للشعب العراقي بشكل عام، والإيزيدي بشكل خاص لما تعرض له من إبادة وجرائم شنيعة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع أب/أغسطس 2014.

    عراقي وسيم ينافس على لقب سيد العالم
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    عراقي وسيم ينافس على لقب "سيد العالم"

    وذكر حسو، أنه مهاجر إلى هولندا، من العام 2012، قبل مشاركته في مسابقة "ملك وسامة هولندا" التي تقدم إليها عبر الإنترنت وقبل فيها مطلع العام 2017، وشارك في مسابقات أخرى منها (Moddels Scouts) لكنني لم يقبل بها لتحديدها شرط طول يبلغ 185 سنتيمتر، بينما يبلغ طوله 182".

    وينحدر حسو من قرية سنوني التابعة لقضاء سنجار غربي الموصل مركز نينوى شمالي العراق، ويطمح لدخول كلية تكنولوجيا الطيران في جامعة أمستردام.

    ويطمح أبناء المكون الإيزيدي إيصال صوتهم إلى دول العالم، لما حصل لهم من إبادة وسبي للنساء على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، وإظهار طموحاتهم وتغلبهم على ما مروا به ويمرون حتى اللحظة من قرى مدمرة وإفراغ أراضيهم منهم ولجوئهم إلى أوروبا تاركين بلدهم الأم.

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