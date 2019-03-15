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17:47 15 مارس/ آذار 2019
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    الشرطة الفرنسية تخلى مسرح باتاكلان

    كيف يجب عليك التصرف في حال وقوع هجوم إرهابي في مكان تواجدك

    © REUTERS / Christian Hartmann
    مجتمع
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    نظرا لميزات الإرهاب الحديث، لا يمكن لأي شخص حماية نفسه بشكل كامل من خطر الوقوع بين أيدي الإرهابيين أو أن يصبح رهينة لديهم. لذلك يجب على الجميع معرفة كيفية التصرف في مثل هذه المواقف.

    هنا أعددنا لكم قائمة بأهم الأمور التي يجب عليك اتباعها في حال وقوعك رهينة في أيدي الإرهابيين، أو كنت متواجدا في مكان وقع داخله عمل إرهابي، وفقا لتعليمات وزارة الداخلية الروسية.

    مواطنون خارج مسجد نيوزيلندا
    © REUTERS / STRINGER
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    أولا: أثناء هجوم الإرهابيين على مكان تواجدك، حاول أن تختبئ وأن تهرب إن كان هناك فرصة لذلك، والمهم هنا أن عدم وجود أشخاص مسلحين بالقرب منك لكي لا يتمكنوا من القبض عليك أو إطلاق النيران. وفي حال لم تنجح عملية الهروب أثناء الهجوم، لا تحاول القيام بذلك لاحقا، فإن عملك هذا يمكن أن يهدد حياتك وحياة الرهائن الآخرين المتواجدين معك.

    ثانيا. أثناء سير المفاوضات بين الإرهابيين والسلطات المختصة، امتثل لجميع طلبات الإرهابيين. حاول قدر الإمكان عدم التواصل معهم دون داع إلا في الحالات القسوة، فقد يتسبب ذلك لك بمشاكل وربما تتعرض للتعذيب. تصرف بهدوء قدر الإمكان، ولا تحاول البكاء والتوسل إليهم. حيث يكون السلوك العاطفي للكثير من الإرهابيين أكثر إزعاجا. (تواصل معهم عند حاجتك، على سبيل المثال إن كنت تحتاج لدخول الحمام أو الطعام).

    ثالثا. عندما يطلب الإرهابيون منك عدم التحرك والبقاء في وضع السكون، حاول أن تبقي عضلاتك في وضع الاستعداد لكي تتمكن من الهروب في أي لحظة تتاح لك. كما حاول الابتعاد عن النوافذ، حيث يمكن للقوات الخاصة الدخول عبرها وتدميرها أثناء عملية تحرير الرهائن، ويمكن أن تصيب شظايا الزجاج بجروح بليغة.

    رابعا. حاول أن تتذكر أكبر عدد ممكن من التفاصيل المتعلقة بالإرهابيين. حتى ولو كانت وجوههم مغطاة بأقنعة خاصة. يمكنك التعرف عليهم من خلال الصوت أو اللهجة أو طريقة المشي، وستكون جميع هذه التفاصيل مهمة جدا للشرطة بعد إطلاق سراحك.

    خامسا. لا تتخذ إجراءات مستقلة أثناء اقتحام المبنى من قبل الشرطة أو الجيش. لا تحاول الاستيلاء على سلاح، حتى ولو قام الإرهابي برميه، حيث يمكن للقوات الخاصة أن تعتقد أنك من بين الإرهابيين ويمكن أن يعرض ذلك حياتك للخطر. لا تحاول الهرب دون أوامر مباشرة من القوات التي قامت بعملية التحرير، وذلك بسبب يمكن أن يكون المبنى ملغما. وحاول أن تضع كل ثقتك بالخبراء الذي سيبذلون قصارى جهدهم للإفراج عنك.

    الملكة إليزابيث الثانية
    © RIA Novosti. Sergey Guneev
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    سادسا. لا تنتهك القواعد التي وضعها الإرهابيون، حتى لا تتسبب في تفاقم ظروف احتجازك. على سبيل المثال، لا تحاول الاتصال بالأقارب أو الشرطة، ففي حال علم الإرهابيون بذلك، يمكن أن يقوموا بأي عمل جنوني ضدك.

    سابعا. تكلم مع نفسك وحاول أن تكون على يقين بأنه لن يتم إطلاق سراحك بسرعة، ولكن تذكر أنه في نهاية المطاف سيتم إطلاق سراحك، فإن الحالة النفسية سوف تساعدك في ضبط نفسك وعدم القيام بأمور قد تؤدي إلى فقدان حياتك.

    ثامنا. في حال أصبت بجروح، ففي المقام الأول، يجب عليك إيقاف نزيف الدم عن طريق وضع ضمادات للجرح وربط المكان المصاب، وحاول أن تقدم المساعدة للأشخاص الذين تلقوا إصابات أكثر بلوغة من إصابتك، طبعا في حال سمح لك الإرهابيون بذلك.

    تاسعا. في حال قام الإرهابيون بتعليق قنبلة عليك وإرسالك إلى الخارج، حاول بشتى الوسائل إخبارهم بذلك عن طريق إيحاءات وإيماءات أو بأصوات تمكنهم من معرفة ما قام به الإرهابيون.

    الكلمات الدلالية:
    قواعد السلامة من الإرهاب, هجوم إرهابي, إرهاب
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