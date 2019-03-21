السينما الروسية ضيف في الصالات اللبنانية (صور)

انطلقت فعاليات مهرجان السينما الروسية في العاصمة اللبنانية بيروت، في مجمع "أي بي سي" في منطقة فردان، بمبادرة من "الرابطة الدولية للأعمال الإسلامية" ومجلس الأعمال الروسي اللبناني، والمكتب التمثيلي لوكالة "روسوترودنيستفو" في لبنان.

وافتتح المهرجان بعرض الفيلم الرياضي الدرامي "المدرب" للمخرج الروسي دانيلا كوزلوفسكي، بحضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين ونائب رئيس مصرف "في تي بي" الروسي ألكسندر غوغوليف، رئيس "الرابطة الدولية للأعمال الإسلامية" مارات كابيف، ومحافظ بيروت زياد شبيب، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني-الروسي جاك الصراف وحشد من المهتمين بالشأن الروسي.

© Sputnik . Zahraa al amir لصالات السينمائية اللبنانية

وقال رئيس مجلس الأعمال اللبناني-الروسي جاك الصراف لـ"سبوتنيك"، إن "هذه مناسبة مهمة كثيرا لنا، العيد ال 75 لجمعية الصداقة اللبنانية-الروسية، وبداية نشاطاتنا أسبوع السينما الروسية وستنتهي خلال 3 شهور من إنتاجيات نشاطات، آخرها في شهر أيار/مايو وسيكون احتفال وتكريم للعديد من خريجي الجامعات الروسية، من فنانين ونحاتين ومن أشخاص برهنوا أن الإبداع الروسي تحول في الجسم اللبناني".

ولفت الصراف إلى أن هذه النشاطات تؤكد تاريخ العلاقة بين روسيا ولبنان، ومهرجان السينما الروسية هو بداية أسابيع نشاطات ستكون للجوهرة الروسية في لبنان.

وكان قد أكد الصراف على أن:

"تأسيس مصرف روسي في لبنان سيشكل حلا للمعوقات المالية التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

ويعرض المهرجان الذي سيمتد إلى 26 من شهر آذار/مارس الحالي 8 أفلام سينمائية روسية، في صالات "غراد سينما" في مجمع "أي بي سي" في منطقة فردان، و"لاس ساليناس" في طرابلس، وعرضين لفيلم وثائقي للمصور الفوتوغرافي أنطون لانغ، في مركز الصفدي في طرابلس، وفي المركز الثقافي الروسي في بيروت.