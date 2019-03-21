السعودية تكشف أسباب حجب "واتسآب"

صرح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عبد العزيز الرويس، بأن حجب تطبيق "واتسآب" جاء نتيجة عدم تحقيقه المتطلبات التنظيمية، وأن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت الأخرى متوفرة ومتاحة لطالبي الخدمة في المملكة.

ونفى الرويس في تصريح نقلته صحيفة "الرياض" السعودية وجود أي توجه في الوقت الحاضر لدخول شركات اتصالات جديدة، مبينا أن هذا الأمر يخضع لدراسة مهمة لمعرفة مدى حاجة السوق لدخول شركة جديدة وفي حال وجد أن السوق بحاجة فسوف يتم تقديم هذا الترخيص وفتح المجال لدخول منافسين جدد.

وأشاد الرويس بسرعة الإنترنت في المملكة، حيث تشير أحدث التقارير العالمية تشير إلى ارتفاع متوسط سرعة التحميل في المملكة للإنترنت المتنقل إلى 31.06 ميجا بت في الثانية Mbps، مقابل المتوسط العالمي لسرعة التحميل 25.27 ميجا بت في الثانية Mbps.

وتطرق المحافظ إلى خدمات الاتصالات المقدمة للحجاج، حيث قال إن تم تحقيق مؤشرات عالية في موسم حج 1439هـ، حيث بلغ فيها عدد المكالمة المحلية والدولية 439 مليون مكالمة، تمت عبر 16 ألف محطة قاعدية "برج اتصالات"، فيما وصل حجم تنزيل البيانات إلى 30.6 ألف تيرابايت بنسبة زيادة تقدر بـ32% عن عام 1438هـ، إضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت في مكة المكرمة قد بلغت 26.45 ميجابت/ ثانية بنسبة تحسن 128 % مقارنة في عام 1438هـ، فيما بلغت سرعة التنزيل للإنترنت في المدينة المنورة 31.59 ميجابت/ ثانية بنسبة تحسن 200 % مقارنة بعام 1438هـ.