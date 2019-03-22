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15:23 22 مارس/ آذار 2019
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    المرأة الحامل

    تأكل لاثنين ومعرفة جنس الجنين... 5 خرافات حول الحمل

    © Photo / Pixabay
    مجتمع
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    توارثت الأجيال المتعاقبة الكثير من المفاهيم المغلوطة حول عملية الحمل والولادة، وعلى الرغم من أن أحدا لا يعرف أصل الكثير من هذه المعلومات ولا سندها العلمي، إلا أنها لاقت رواجا واسعا بين شريحة كبيرة من الأمهات والحوامل.

    وعرضت شبكة "سي إن إن" أبرز الخرافات التي تتداولها السيدات الحوامل، سواء حول نمط حياتهن في هذه المرحلة أو بعض الأعراض التي يواجهنها، موضحة حقيقة هذه المعلومات.

    طبيبة ومريضة
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    أنتِ تأكلين لاثنين

    تسمع المرأة الحامل في بعض الأحيان أن عليها مضاعفة كميات الطعام التي تأكلها لأنها تأكل لتغذية جسمها وجسم الجنين في وقت واحد، لكن الحقيقة هي أنه يجب على الحامل إضافة 300 سعة حراري إلى طعامها الصحي يوميا، ينصح بتناول 3 وجبات رئيسية، مع السماح بأطعمة خفيفة.

    اشتهاء أطعمة بعينها

    يرجع عرض اشتهاء الأم لأصناف من الأطعمة بعينها إلى رغبة الأم الأم وليس للجنين دخل في ذلك إذ أنه لا يميز بين طعام وآخر في هذه المرحلة.

    تناول القهوة

    القهوة ليست ممنوعة بشكل كامل أثناء الحمل لكن ينصح بتناول ما لا يزيد عن فنجانين من القهوة يوميا، حتى لا يظهر لها أي تأثير جانبي لاحقا.

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    © AFP 2019 / Jonathan Ernst
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    معرفة جنس الجنين

    يظن البعض أن شكل بطن السيدة الحامل يمكن أن يخبرها بجنس الجنين، لكن الأمر لا يتعلق بجنس الجنين بل بقوة عضلات البطن، فالبطن المرتفع لا يعني بالضرورة أن الجنين صبي، وإنما يعني أن العضلات قوية.

    منع ظهور علامات التمدد على الجلد

    لا يمكن لأي مرطب منع ظهور علامات التمدد لأن تأثير هذه المرطبات  لا تتغلغل إلى داخل الجلد، حيث تحدث التشققات.

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    الكلمات الدلالية:
    الحمل, أطعمة, المرأة الحامل
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