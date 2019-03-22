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    استعدادات بالاحتفال ببعيد النوروز في إيران، 13 مارس/ آذار 2019

    "عيد النيروز"... احتفالات الإيرانيين بأول أيام العيد

    © AP Photo / Vahid Salemi
    مجتمع
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    یعتبر الإيرانيون قدوم عید النیروز مع بدء تفتح الطبیعة عند إطلالة الربیع عنوانا إیجابیا له دلالات کثیرة کالتفاؤل والحب والسلام.

    طهران- سبوتنيك. إذ أن النیروز یأتي في يوم 21 آذار/ مارس، ویعتبر واحدا من أکبر الاحتفالات السنویة في کل من العراق وإیران وتركیا ودول أخری.

    بدأت احتفالات عید النیروز (الربیع)، في عدة مدن إیرانیة، حیث تجمع المئات في المیادین العامة، خاصة في المدن الساحلیة أو تلك التي يطغی علیها الطابع الأخضر الربیعي، للاحتفال بهذه المناسبة.

    وأستهل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، هذه المناسبة لتهنئة الشعب الإيراني والوقوف على القضايا الحائكة في بلاده، قائلا: "المشكلة الأساسية للبلاد مازالت المشكلة الاقتصادية، قسم من هذه المشاكل يعود إلى الإدارات غير الفاعلة على الصعيد الاقتصادي، ومن الضروري أن يتم تلافي ذلك".

    كما قام الإیرانیون في هذا الصدد بتجهیز "سُفرة" تضم سبعة أشیاء کلها تبدأ بحرف السین (تسمی بالفارسیة هفت سین).

    أما الأشیاء السبعة التي تبدأ بحرف السین (باللغة الفارسیة طبعا) هي کالتالي: (سرکه): وتعني الخل، (سیب): وتعني التفاح، (سکه): وتعني قطعة نقدیة معدنیة، (سیر): وتعني الثوم، (سبزه): وتعني الشعب أو الخضرة، (سماق): وهو نفسه في اللغة العربیة السماق، ونوع من الحلوی یسمی "سمنو" یطبخ من براعم القمح بطریقة خاصة.

    تحضيرات للاحفتال بعيد النوروز في إيران 13 مارس/ آذار 2019
    © AP Photo / Vahid Salemi
    تحضيرات للاحفتال بعيد النوروز في إيران 13 مارس/ آذار 2019

    کما تتم إضافة کتاب إلى المائدة وهو القرآن الکریم، الذي یدل علی قوة الإیمان واستحکامه وهو زینة سفرة العید في النوروز عند المسلمین الإیرانیین، إذ یقومون بقراءة عدد من آیاته بعد دخول السنة الجدیدة تیمنا به ولنیل الخیر والبرکة، إضافة إلی دیوان الشاعر الایراني المعروف حافظ الشیرازي وحوض صغیر یحتوي علی أسماك الزینة التي یکون أغلبها لونه أحمر.

    ویتم وضع مرآة وعدد من البيض الملون واطباق الحلویات الشهیة التي یتم شراؤها او اعدادها في المنزل والمکسرات اللذیذة التي لاغنی عنها أبدا.

    وعلی الرغم من أنه لایوجد تاریخ واضح المنشأ لهذا الاحتفال، لکن یقال إن بدایة النیروز تنسب إلى عصور ماقبل التاریخ، لکن الأسطورة الفارسیة تقول إن ملکا کان اسمه "جمشید" أوتي سلطانا واسعا علی الجن والإنس، ونقل الى جمیع ممالك حکمه علی سریر ذهبي في یوم حلول الشمس في برج الحمل، فتم تقدیس ذلك الیوم.

    احتفالات الأكراد بعيد النوروز في سوريا، 21 مارس/ آذار 2019
    © AFP 2019 / Delil Souleiman
    احتفالات الأكراد بعيد النوروز في سوريا، 21 مارس/ آذار 2019

    وهنأ الرئيس الايراني، حسن رحاني، بخطاب متلفز، الشعب الإيراني بهذه المناسبة، وطالب الفرق السياسية الإيرانية بإنهاء خلافاتها والتوحد في مواجهة الأعداء الأجانب.

    من جانب آخر، تختتم احتفالات العید فی الیوم الثالث عشر بما یعرف من الشهر الأول في السنة الشمسیة، بـ(سیزده به در) أویوم الطبیعة وهو یوم یتشاءم به الإیرانیون ویرون أنه یوم نحس لذا یخرجون فیه من بیوتهم ویقضون أوقاتهم في الحدائق العامة أو بین أحضان الطبیعة بشکل عام، کما یقومون بإلقاء حزمة من العشب في النهر أو القنوات المائیة کرمز لامتزاج عنصري الحیاة مع الطبیعة التي تعني السعادة والبهجة.

    انظر أيضا:

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