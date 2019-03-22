بالفيديو... كرة نارية غامضة تضيء سماء ولاية أمريكية

ولفتت الكرة النارية نظر آلاف من سكان الولاية الأمريكية، حتى أن البعض ظن أنها قد تكون غزوا أجنبيا، فيما ذهب البعض الآخر إلى أن يكون جسما من خارج كوكب الأرض، أو نيزكا في قلب السماء.

وكشفت الشرطة سر الكرة النارية حيث أعلنت أنه "لم يصطدم أي نيزك بوسط لوس أنجلوس، كما أن ما حدث ليس غزوا أجنبيا، بل إنه مجرد تصوير فيلم"، بحسب موقع RT.

وتبين أن الضوء الذي أخاف الآلاف نتج عن مظليين أثناء تنفيذهم قفزة وسط مدينة لوس أنجلوس من مروحية، ضمن تصوير إعلان لمشروب الطاقة "ريد بول".

وارتدى الفريق المكون من ثلاثة رجال، بزات مزودة بمصابيح "LED" وألعاب نارية متوهجة، وسجلوا سرعة سقوط 120 ميلا في الساعة، بعد القفز من طائرة هليكوبتر على ارتفاع 4000 قدم (1200 متر) فوق لوس أنجلوس.