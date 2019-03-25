تسريب بيانات 238 ألف مستخدم لتطبيق مراقبة الأطفال

تساعد منصات التكنولوجيا الآباء على مباشرة مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، إلا أن حدوث أخطاء في تلك المنصات قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وكشف الباحث الأمني سانيام جين عن أن تطبيق Family Locator سرب بيانات الموقع ومعلومات شخصية حساسة أخرى لأكثر من 238 ألف شخص كانت محفوظة في قاعدة بيانات غير آمنة، حسبما ذكر موقع، حسبما ذكر موقع " techthelead".

© REUTERS / HENRY NICHOLLS صدمة عنيفة لمالكي هواتف سامسونغ غالاكسي

وأظهرت قاعدة البيانات مواقع المستخدمين، وأسماء المناطق الجغرافية المستخدمة لتوفير التنبيهات، مما أتاح لأي شخص معرفة ما إذا كان الأهل غادروا المنزل أو وصل الطفل إلى المدرسة.

يشار إلى أن تطبيق Family Locator، يسمح لأفراد العائلة بتتبع بعضهم بعضا لحظة بلحظة، مثل الأزواج أو الآباء الذين يرغبون في معرفة مكان أطفالهم، كما يتيح للمستخدمين إعداد التنبيهات الجغرافية لإرسال إخطار عندما يدخل أحد أفراد الأسرة أو يغادر موقعًا معينًا، مثل المدرسة أو العمل.

وتظهر هذه الواقعة مشكلة في تتبع التطبيقات، فمن الصعب التحقق من أن المطورين يقومون بتأمين معلومات موقعك في كل خطوة على الطريق، فإذا لم يفعلوا ذلك وحدث خرق، فقد يؤدي ذلك إلى تهديدات حقيقية للغاية قد تتضمن خطرا جسديا.