أول "طبق طائر" في العالم

ويقول المطورون إن المركبة "ADIFO" هي أول طائرة إقلاع وهبوط عمودي "VTOL" في العالم، قادرة على الطيران في جميع الاتجاهات؛ بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".
وتم عرض نموذج مصغر للاختراع، ويقول الأشخاص الذين يقفون وراءه، إنه قد يكون له تطبيقات مستقبلية للطائرات الخاصة أو المركبات العسكرية، أو حتى الطائرات دون طيار المقاتلة.
وقال رزفان سابي، وهو أحد المخترعين: إن ADIFO هي أول طائرة VTOL في العالم قادرة على الطيران في جميع الاتجاهات، تحت نفس خصائص الديناميكا الهوائية.
وأضاف "يمكن القول إن هذا هو الطبق الطائر الأول في العالم الذي يطير حقًا، ويهدف تصميمه إلى الوصول إلى المزيد والمزيد من الأداء عالي المستوى في المستقبل، يقترب جدًا من الأداء السائد في الثقافة الشعبية والمتعلق بهذا النوع من الطائرات".
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