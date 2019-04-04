واتسآب يضع حدا لإزعاج الإضافة للمجموعات

وضع المسؤولون عن تطبيق المحادثات واتسآب حدا لأحد الخصائص التي تزعج الكثير من مستخدمي التطبيق.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق واتساب أعلنت تغييرا بإعدادات الخصوصية في واتساب، من شأنه السماح للمستخدمين بتحديد من يمكن إضافتهم إلى مجموعات الدردشة، دون إزعاج جميع المستخدمين.

© AFP 2019 / LIONEL BONAVENTURE "واتساب" تطلق خاصية "الظلام السرية"

وبفضل الإعدادات الجديدة سيكون على أي مستخدم يريد دعوة شخص آخر إلى مجموعة للدردشة أن يرسل دعوة خاصة عبر محادثة فردية، مما يتيح للمستقبل الاختيار بشأن الانضمام للمجموعة من عدمه، علما أن صلاحية تلك الدعوة تنتهي بعد ثلاثة أيام.

وأوضحت الشركة أنها ستطرح الإعدادات الجديدة لبعض المستخدمين، على أن تتاح في جميع أنحاء العالم، خلال الأسابيع المقبلة.

في سياق آخر، أعلن تطبيق "واتسآب" إنه سيطلق خطا ساخنا، يسمح للهنود بالكشف عن الشائعات والأخبار المزيفة، التي قد تنتشر قبل الانتخابات الضخمة المقبلة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ووصفت الوكالة بأن تلك الأخبار كانت "مصدر قلق كبير" لـ"واتسآب"، خاصة وأن الهند بلد يمكن أن تتسبب الأخبار المزيفة فيه بموجة عنف واسعة النطاق.

ويأتي إعلان "واتسآب"، بعد يوم واحد من إجراءات "فيسبوك"، الشركة الأم لـ"واتسآب"، التي انتهكت قواعد الرسائل غير المرغوب فيها في الهند، وكانت تابعة سواء لأحزاب الحكومة أو المعارضة.