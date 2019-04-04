واتسآب يضع حدا لإزعاج الإضافة للمجموعات

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق واتساب أعلنت تغييرا بإعدادات الخصوصية في واتساب، من شأنه السماح للمستخدمين بتحديد من يمكن إضافتهم إلى مجموعات الدردشة، دون إزعاج جميع المستخدمين.
وأوضحت الشركة أنها ستطرح الإعدادات الجديدة لبعض المستخدمين، على أن تتاح في جميع أنحاء العالم، خلال الأسابيع المقبلة.
في سياق آخر، أعلن تطبيق "واتسآب" إنه سيطلق خطا ساخنا، يسمح للهنود بالكشف عن الشائعات والأخبار المزيفة، التي قد تنتشر قبل الانتخابات الضخمة المقبلة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ووصفت الوكالة بأن تلك الأخبار كانت "مصدر قلق كبير" لـ"واتسآب"، خاصة وأن الهند بلد يمكن أن تتسبب الأخبار المزيفة فيه بموجة عنف واسعة النطاق.
ويأتي إعلان "واتسآب"، بعد يوم واحد من إجراءات "فيسبوك"، الشركة الأم لـ"واتسآب"، التي انتهكت قواعد الرسائل غير المرغوب فيها في الهند، وكانت تابعة سواء لأحزاب الحكومة أو المعارضة.
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