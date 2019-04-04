لحضور مباراة نصف النهائي... لاعب مانشستر سيتي رهيم ستيرلنغ يدفع رسوم 550 طفلا

أعلن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رهيم ستيرلنغ، أنه سيدفع رسوم 550 طالبا، من مدرسته القديمة لحضور مباراة نصف نهائي الدوري الإنجليزي، التي ستجمع فريقه وفريق نادي برايتون على ملعب ويمبلي، السبت المقبل.

وسيلتقي طلاب أكاديمية "أرك إلفين" في لندن، بـ ستيرلنغ، لاعب جناح منتخب إنجلترا، في مجمع التدريب بمدينة مانشستر، يوم الخميس، بحسب "B.B.C".

© REUTERS / Fabian Bimmer غوارديولا: مانشستر سيتي لايزال بعيدا عن عمالقة أوروبا

ويشار إلى أن ستيرلنغ، البالغ من العمر 24 عاماً، نشأ بالقرب من منطقة ويمبلي في لندن، وذلك بعد انتقاله من جامايكا إلى العاصمة البريطانية ، في سن الخامسة، ودرس في مدرسة كوبلاند كوميونيتى.

ويقول ستيرلنغ، الذي سجل 19 هدفا لفريقه مانشيستر سيتي هذا الموسم، إنه سيدفع رسوم تذاكر المباراة للطلاب، كما سيتكفل بتكاليف نقلهم من وإلى المباراة.

وعُرف عن ستيرلنغ أعماله الخيرية، ففي عام 2017، قدم مساهمة كبيرة، غير معلنة، للصندوق الذي أنشئ بعد حريق برج غرينفيل في لندن.

وستكون مباراة السبت، هي رابع مباراة يلعبها مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي هذا الموسم، وتفيد التقارير بأن النادي يواجه صعوبة في بيع التذاكر المخصصة له في هذه المباراة.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مباراتيه التاليتين في لندن، حيث سيسافر إلى توتنهام في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 أبريل/ نيسان، قبل أن يستأنف مباريات الدوري الممتاز على ملعب كريستال بالاس، يوم الأحد، 14 أبريل/ نيسان.