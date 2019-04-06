هونج كونج تضبط أكبر كمية مهربة خلال 5 أعوام من قرون وحيد القرن

أعلنت السلطات في هونج كونج أنها ضبطت 82.5 كيلوجرام من قرون حيوان وحيد القرن بقيمة 16.5 مليون دولار هونج كونج (2.10 مليون دولار) في أكبر حملة خلال خمسة أعوام حيث تواجه هونج كونج زيادة في نشاط تهريب السلالات المهددة بالانقراض.

تأتي هذه الخطوة بعدما ضبطت هونج كونج في وقت سابق من العام 40 كيلوجراما من قرون وحيد القرن و8.3 طن من حراشيف حيوان آكل النمل. وأكثر من 1000 من الأنياب العاجية.

© REUTERS / Thomas Mukoya نفوق آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض في العالم

وهونج كونج واحدة من نقاط المرور الرئيسية في العالم لمهربي الحياة البرية حيث تمر عبرها مجموعة كبيرة من المواد المهربة التي تشمل زعانف أسماك القرش وأشلاء النمور وقرون وحيد القرن في الطريق إلى آسيا والبر الرئيسي للصين.

وقال مسؤولون بالجمارك في بيان، اليوم السبت، إنهم فحصوا شحنة قادمة من جنوب أفريقيا ومتجهة إلى ماليزيا وكان تم الإعلان أنها شحنة "لقطع السيارات" لكن صور الأشعة السينية أثارت الريبة، بحسب مانقلت "رويترز".

وتذهب معظم هذه المواد المهربة إلى قطاع الطب التقليدي الصيني. ويعتقد أن قرون وحيد القرن الثمينة على سبيل المثال تستخدم لعلاج أمراض تتراوح بين السرطان وتطهير السموم والآثار المتخلفة عن الإفراط في تناول الكحوليات.