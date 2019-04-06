محاور يفاجئ كيم كارداشيان في نهاية لقاء.. ماذا طلب (بالفيديو)

فوجئت عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، بطلب غريب من محاور القناة العبرية الـ"13"، أثناء حوارها معه، أمس الجمعة.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس، الجمعة، بأن عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، فوجئت بطلب غريب من المذيع غيل تامري، المراسل التليفزيوني للقناة، بعيد الانتهاء من الحوار، ويتعلق بالتقاط صورة "سيلفي" معها.

وطلب المحاور الإسرائيلي التقاط صورة سيلفي مع كارداشيان، بدعوى أن أطفاله طلبوا منه تلك الصورة التاريخية، حينما علموا بأنه سيجري الحوار مع عارضة الأزياء العالمية.

ونقلت القناة العبرية عن عارضة الأزياء الأمريكية قولها: "إنه دائما ما يحكون أشياء كثيرة طيبة عن إسرائيل"، مشيرة إلى أنها ستزور إسرائيل قريبا ـ دون تحديد الموعد ـ لإتمام الشراكة أو العلامة التجارية للشركة الإسرائيلية، كارولينا لمقا، أو للترويج للنظارات الشمسية، بالشراكة مع عارضة الأزياء الإسرائيلية العالمية، بار رفائيلي.

בשורה התחתונה: גיל תמרי הצליח להוציא סלפי משותף מקים קרדשיאן | מפגש הפסגה המלא — ב״שישי״ עם אילה חסון, הערב בשמונה בערוץ 13 @giltamary @KimKardashian pic.twitter.com/6fCg6WgDq5 — החדשות 13 (@newsisrael13) ٥ أبريل ٢٠١٩

وحكت كارداشيان عن الجدول اليومي لحياتها، والذي يبدأ في الساعة 5:40 صباحا، لتتوجه مباشرة إلى صالة "الجيم"، ما بين السادسة والسابعة من صباح كل يوم، على أن تذهب بأطفالها إلى المدرسة بنفسها، في السابعة وخمس دقائق، لتعود وتتناول وجبة الإفطار، في السابعة والنصف من كل يوم.

وقالت كيم كارداشيان للقناة العبرية:

إنني سعيدة بقدرتي على فتح قلب الرئيس (دونالد ترامب)، فالمعرفة الحقيقية والقريبة بالشخصيات يمكن أن تمنحك الأمل".

وأوضحت كارداشيان في حوارها مع القناة العبرية أنها وزوجها كاني ويست، مغني الراب الأمريكي المعروف، يتمتعان بعلاقات طيبة وقريبة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويدعمانه علنا.

يذكر أن آخر زيارة لكيم كارداشيان إلى إسرائيل بصحبة زوجها ومغنى الراب الأمريكي كانى ويست، كانت في عام 2015.