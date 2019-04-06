دهس فرخ دجاج بالخطأ فهرع به إلى المستشفى... طفل يتحول لـ"بطل" في الإنسانية (صور)

تحول طفل هندي يبلغ من العمر 6 أعوام إلى بطل عبر الإنترنت في الهند، بعد أن ذهب إلى المستشفى لإنقاذ فرخ دجاج صغير صدمه بطريق الخطأ.

ولم يكن الطفل الهندي ديريك لا لشانيما، يظن أن موقفا إنسانيا قام به سيحوله بين عشية وضحاها إلى "بطل"، يتناقل صورته العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء داخل بلده الهند أو خارجها، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

قرر القيام بكل ما في وسعه

الطفل ديرك، الذي يقيم في ولاية ميزورام شمال شرقي الهند، دهس بدراجته الصغيرة دون قصد فرخ دجاج مملوك لجاره وتسبب في قتله في الحال، لكنه لم يعرف أن الفرخ الصغير توفي، وقرر أن يقوم بكل ما في وسعه من أجل إنقاذه.

يظهر ديريك في الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل ممسكا بفرخ الدجاج في يد وفي يده الأخرى يمسك 10 روبيات، وهي كل الأموال التي كانت بحوزته.

ہاتھ میں دس روپے کا نوٹ لیے اور دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے زخمی چوزے کو تھامے 6 سالہ ننھا ڈیرک اسپتال پہنچ گیا

#chicken #DerekCLalchhanhima #Hospital https://t.co/KddrasGCmo pic.twitter.com/jXby76V5w6 — SAMAA TV (@SAMAATV) April 5, 2019

وأخذ الطفل الهندي فرخ الدجاج في قبضة يده وهرع به إلى أقرب مستشفى، حيث قدم كل المال الذي يملكه (10 روبيات) لموظفي المستشفى، وطلب منهم أن ينقذوا حياة الفرخ الصغير.

لكن، حاول موظفو المستشفى أخبار الطفل الصغير باستحالة ذلك، لكن ديريك لم يصدق فعاد إلى بيت أسرته وأحضر معه نقودا أكثر على أمل إنقاذ حياة الفرخ الصغير، بيد أن ممرضة في المستشفى أخبرت الطفل الصغير أخيرا أن الفرخ قد فارق الحياة ولا يمكن إنقاذ حياته.

"فليبارك الله قلبه الصغير الصادق"

صديق للعائلة نشر صورة ديريك لا لشانيما على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التعريف بقصة هذا الطفل الصغير "المؤثرة".

نالت الصورة في وقت وجيز إعجاب عدد كبير من الأشخاص، فيما قامت مدرسة الطفل الصغير بتكريمه على لفتته الإنسانية.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للطفل، قيل إنها للطفل أثناء تكريمه في مدرسة سانت بيو، بمدينة سيرانج الهندية.

The Mizoram kid, Derek C Lalchhanhima, whose innocent act of taking a chick to hospital went viral yesterday has been appreciated at his School St. Pio, Sairang today. #KidWithTheChick pic.twitter.com/3RmFprWwmZ — abhishek singh (@abhish18) April 4, 2019

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن والد الطفل الصغير قوله إن ابنه دائما ما أثبت أنه فريد من نوعه، بينما علق أحد الأشخاص على الصورة، التي نشرت في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "فليبارك الله قلبه الصغير الصادق"، وأضاف آخر "قصة مؤثرة للغاية".