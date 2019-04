شاهد... عاملة مطار تقدم عرضا راقصا للركاب والفيديو يحقق آلاف المشاهدات

View this post on Instagram

Getting ready for the weekend like… ✈️💃🏽🥂💯😘🙌🏽🔥🛫 (this #MCO ramper is everything! i love her! 💕) #FRIDAYFEELING • • • #passengershaming #flyingfeet #NOPE #instagramaviation #airplaneetiquette #frequentflyer #crewlife #aviation #cabincrew #avgeek #cabincrewlife #flightattendant #flightattendantlife #stewardess #travel #flightattendants #instapassport #aviationgeek #FAlife #airtravel #travelgram #traveltips #pilot #pilotlife #travelling #frequentflier #ramper #rampagent

A post shared by Passenger Shaming (@passengershaming) on Apr 5, 2019 at 7:26am PDT