شاهد... عاملة مطار تقدم عرضا راقصا للركاب والفيديو يحقق آلاف المشاهدات

صور أحد المسافرين عاملة على مدرج أحد المطارات الأمريكية، وهي تقدم عرضا راقصا للركاب قبل إقلاع رحلتهم.

ورصُدت العاملة النشيطة وهي تستمتع في أثناء عملها في مطار أورلاندو الدولي بفلوريدا بينما كان المسافرون ينتظرون رحلتهم إلى سان أنطونيو، تكساس، بحسب صحيفة Express البريطانية.

ونُشر مقطع الفيديو الخاص بالرقصة المرتجلة على إنستغرام وقد حصد آلاف المشاهدات في وقت قياسي، إذ حقق أكثر من 23 ألف مشاهدة بحسب الصحيفة.

وظهرت العاملة في بداية المقطع تقوم بعملها طبيعيا، حيث كانت تقوم بالتأكد من أن الطائرة تتجه إلى مسارها بأمان، حاملة عصا علامة حمراء في كلتا اليدين.

LOL! Orlando airport worker shows off dance moves on tarmac https://t.co/3RyjX9iETp pic.twitter.com/CkFlUpqdXR — FOX 5 DC (@fox5dc) April 6, 2019

وسرعان ما بدأت في الرقص ركضة على ساقيها قبل التلويح بالعصي إلى الجانبين الأيسر والأيمن في رقصة غريبة.

وعلق أحد مستخدمي انستغرام على الفيديو قائلا: "لقد أسعدني كثيرا".

وأضاف آخر: "البسمة للجميع! لقد أحببته!"