تسجيل
23:05 10 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    هاتف هواوي 20 ميت برو

    "هاتف غبي" يحقق مبيعات غير مسبوقة

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت شركة "لايت" الأمريكية، عن "Light Phone 2" ثاني نسخة مما يعرف بـ"الهاتف الغبي".

    ذكرت صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية، مساء أمس، الثلاثاء، أن "الهاتف الغبي" هو جهاز يمكنه أن يجري المكالمات، ويبعث بالرسائل، فضلا عن الإرشاد إلى الاتجاهات وضبط المنبه، ولا يتيح أية خدمات أخرى.

    هاتف آيفون
    © REUTERS / Adnan Abidi
    بالصور... تسريبات تكشف عن ثورة قادمة في هاتف "آيفون 11"
    ويمتاز هاتف "لايت 2" بحجمه الصغير ووزنه الخفيف، ولا يضم الجهاز أية تطبيقات، وهو ما يعني أن مستخدميه لن يجدوا طريقة للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنه يتيح لمستخدميه الابتعاد عن مضايقات وسائل التواصل الاجتماعي، والاستمتاع بالحياة، وذلك بحسب الصحيفة.

    وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه تم تزويد الهاتف بشبكة الاتصال من الجيل الرابع (LTE)، على أن يكون الجهاز "الغبي" متاحا باللونين، الأبيض والأسود.

    ونقلت الصحيفة عن شركة "لايت "الأمريكية، أن هناك إقبالا كبيرا، وغير مسبوق، على هاتفها "الغبي"، وبأنها باعت أكثر من مئة ألف نسخة منه في أكثر من خمسين بلدا حول العالم، وتطمح إلى تسويق المزيد من الأجهزة في المستقبل.

    وقالت الشركة إن الهاتف يساعد من يستخدمه على قضاء وقت أفضل، سواء بتخصيص وقت للقراءة، أو الاستمتاع بلحظات مرحة مع الأصدقاء، أو الذهاب إلى الشاطئ.

    وتراهن الشركة على بعض الأشخاص الكبار في السن، والذين يجدون صعوبة في استخدام الهواتف الذكية، وذلك بهدف رفع المبيعات، لأن بعض المستخدمين لا يهمهم سوى إجراء المكالمات، وليسوا مهتمين بالتقاط السيلفي أو تصفح التطبيقات.

    وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الجهاز الذي بدأ تسويقه في يوليو/ تموز الماضي، يصل إلى 300 دولار، وهذا يعني أنه لن يكون رخيصا على الرغم من مزاياه المحدودة.

    انظر أيضا:

    بالصور... تسريبات تكشف عن ثورة قادمة في هاتف "آيفون 11"
    انفجار هاتف "آيفون" كاد يصيب مراهقا بالعمى (صور)
    شاهد كيف يعمل هاتف "غالاكسي نوت 10" من دون أزرار (فيديو)
    تحذير خطير... هاتف "هواوي" الخاص بك قد لا يعمل في أمريكا وأوروبا
    "الشاباك" يفجر مفاجأة: محتويات هاتف إيهود باراك أصبحت بحوزة الإيرانيين
    الكلمات الدلالية:
    القراءة, أخبار هواتف ذكية, هاتف, أمريكا, وسائل التواصل الاجتماعي, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة فوتوغرافية بعنوان المخملية الحمراء (Red Velvet)، للمصور هيلين برادشاو، الحائزة على المرتبة الثانية في فئة التصوير لون الأشعة ما تحت الحمراء (Infrared Color)
    لأول مرة في تاريخ التصوير... مسابقة التصوير بالأشعة تحت الحمراء لعام 2019
    المزيد من العقوبات... من أجل الهيمنة الأمريكية!
    المزيد من العقوبات... من أجل الهيمنة الأمريكية
    أكبر وأثقل مروحية في العالم
    أكبر وأثقل مروحية في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك