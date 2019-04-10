"هاتف غبي" يحقق مبيعات غير مسبوقة

ذكرت صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية، مساء أمس، الثلاثاء، أن "الهاتف الغبي" هو جهاز يمكنه أن يجري المكالمات، ويبعث بالرسائل، فضلا عن الإرشاد إلى الاتجاهات وضبط المنبه، ولا يتيح أية خدمات أخرى.

ويمتاز هاتف "لايت 2" بحجمه الصغير ووزنه الخفيف، ولا يضم الجهاز أية تطبيقات، وهو ما يعني أن مستخدميه لن يجدوا طريقة للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي . كما أنه يتيح لمستخدميه الابتعاد عن مضايقات وسائل التواصل الاجتماعي، والاستمتاع بالحياة، وذلك بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه تم تزويد الهاتف بشبكة الاتصال من الجيل الرابع (LTE)، على أن يكون الجهاز "الغبي" متاحا باللونين، الأبيض والأسود.

ونقلت الصحيفة عن شركة "لايت "الأمريكية، أن هناك إقبالا كبيرا، وغير مسبوق، على هاتفها "الغبي"، وبأنها باعت أكثر من مئة ألف نسخة منه في أكثر من خمسين بلدا حول العالم، وتطمح إلى تسويق المزيد من الأجهزة في المستقبل.

وقالت الشركة إن الهاتف يساعد من يستخدمه على قضاء وقت أفضل، سواء بتخصيص وقت للقراءة، أو الاستمتاع بلحظات مرحة مع الأصدقاء، أو الذهاب إلى الشاطئ.

وتراهن الشركة على بعض الأشخاص الكبار في السن، والذين يجدون صعوبة في استخدام الهواتف الذكية، وذلك بهدف رفع المبيعات، لأن بعض المستخدمين لا يهمهم سوى إجراء المكالمات، وليسوا مهتمين بالتقاط السيلفي أو تصفح التطبيقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الجهاز الذي بدأ تسويقه في يوليو/ تموز الماضي، يصل إلى 300 دولار، وهذا يعني أنه لن يكون رخيصا على الرغم من مزاياه المحدودة.