بالفيديو... أهداف مباراة المصري والزمالك (2 – 1)

خسر الزمالك، مساء اليوم الخميس، 11 أبريل/نيسان، لقاء مهما في صراعه على لقب الدوري المصري الممتاز، أمام مضيفه المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ28 للدوري المصري.

وسجل ثنائية الفريق البورسعيدي، إسلام أبو سليمة، في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، والنيجيري أوستين أموتو، في الدقيقة 57 من زمن المباراة، في حين سجل هدف الزمالك، محمود علاء، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة يفقد الزمالك صدارة الدوري الممتاز، مكتفيا برصيد 57 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، الذي اعتلى الصدارة بفوزه أمس على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما يحافظ المصري على المركز الرابع، رافعا رصيده إلى 45 نقطة.

إيه يا راجل اللي انت عملته في الونش ده 🤣#الزمالك_المصري pic.twitter.com/Ylh77Af6eP — Henry (@AhmedHenry44) ١١ أبريل ٢٠١٩

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