بالفيديو... هدف سلافيا براغ وتشيلسي في الدوري الأوروبي (صفر – 1)

تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الخميس 1 أبريل/نيسان، من انتزاع فوز ثمين على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدف دون رد، ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي في الدوري الأوروبي.