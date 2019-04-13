خلال ساعات... برومو "الممر" يقترب من نصف مليون مشاهدة (بالفيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الممر" المصري، البرومو الرسمي للعمل، تمهيدا لطرحه في عيد الفطر المقبل.

واقترب البرومو الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للفيلم، أمس الجمعة، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من النصف مليون مشاهدة، في أقل من 16 ساعة فقط. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "السينما.كوم".

ويظهر بطل الفيلم الفنان المصري، أحمد عز، في دور مقاتل صاعقة في الجيش المصري، إذ تدور الأحداث حول مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن "حرب الاستنزاف"، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الجيش المصري وما قدموه في الحرب ضد إسرائيل.

"الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر، في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل، لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

"الممر" بطولة أحمد عز وهند صبري وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد فلوكس وإياد نصار ومحمد الشرنوبي، إخراج شريف عرفة.