إذا أردت النجاح اتبع نصيحة "النعمة الكبيرة"

دعا مؤسس موقع "علي بابا"، جاك ما، أغنى رجل في الصين، الموظفين والعمال الشباب صغار السن، إلى اتباع هذه النصيحة للفوز بـ"النعمة الكبيرة".

وذكرت صحيفة "ميل هيرالد" الكندية، أن جاك ما نصح الموظفين والعمال الشباب بالعمل لفترات طويلة لتحقيق النجاح.

© Sputnik . Григорий Сысоев رئيس شركة "علي بابا" العملاقة يتحدث عن أمد الحرب التجارية الأمريكية الصينية

وأضافت الصحيفة أن مؤسس موقع "علي بابا"، أكد خلال كلمته لموظفيه في جلسة عمل ناقش بها "التوازن بين العمل والحياة"، أن ساعات العمل الطويلة تعد "نعمة كبيرة" بالنسبة للموظفين والعمال الشباب صغار السن، داعيا هؤلاء الموظفين إلى حمد النعمة التي يتمتعون بها.

وأوضحت الصحيفة الكندية أن مؤسس موقع "علي بابا" قد وجه سؤالاً للموظفين، قائلاً:

كيف يمكنكم تحقيق النجاح دون بذل جهد جبار وقضاء ساعات طويلة في العمل، وإذا لم تعمل وأنت في شبابك ساعات طويلة فمتى ستكون قادرا على العمل، وفق برنامج شبيه بما نتبعه.

واختتم قائلاً:

أعد نفسي محظوظا ولا أشعر بالأسف للعمل 12 ساعة يومياً، ولن أغير هذا الجزء من نمط حياتي، فالعمل لمثل هذه الساعات الطويلة، نعمة كبيرة.