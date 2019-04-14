إذا أردت النجاح اتبع نصيحة "النعمة الكبيرة"

وذكرت صحيفة "ميل هيرالد" الكندية، أن جاك ما نصح الموظفين والعمال الشباب بالعمل لفترات طويلة لتحقيق النجاح.
وأوضحت الصحيفة الكندية أن مؤسس موقع "علي بابا" قد وجه سؤالاً للموظفين، قائلاً:
كيف يمكنكم تحقيق النجاح دون بذل جهد جبار وقضاء ساعات طويلة في العمل، وإذا لم تعمل وأنت في شبابك ساعات طويلة فمتى ستكون قادرا على العمل، وفق برنامج شبيه بما نتبعه.
واختتم قائلاً:
أعد نفسي محظوظا ولا أشعر بالأسف للعمل 12 ساعة يومياً، ولن أغير هذا الجزء من نمط حياتي، فالعمل لمثل هذه الساعات الطويلة، نعمة كبيرة.
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