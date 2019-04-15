ويكيليكس تنشر فيديو لقط أسانج وهو يراقب اعتقاله

نشر موقع ويكيليكس مقطع فيديو لقط جوليان أسانج، الذي عاش معه على مدار العامين الماضيين في السفارة الإكوادورية في لندن.

ويظهر على مقطع الفيديو كيف يراقب القط اعتقال صاحبه على شاثة التلفاز.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9 — WikiLeaks (@wikileaks) April 13, 2019

وكتب موقع ويكيليكس، يمكننا التأكيد أن قط أسانج في أمان، وقد طلب أسانج من محاميه لأخذ قطه من السفارة الإكوادورية، ويأمل أسانج أن يلتقيا قريبا.

ويعيش القط مع أسانج من عام 2016، ولديه صفحة خاصة على تويتر، وتعتبره وسائل الإعلام دعاية إضافية لـ"ويكيليكس"، وفي عام 2018 طالبت السفارة أسانج لمراقبة قطته بشكل أفضل، وقاموا بالتهديد بإرساله إلى مأوى.

🍴Mmmm! Can't decide which is more tasty — bird beginning with C 🍗 or maybe bird beginning with T🍖! #thanksgiving 🐔🐓 pic.twitter.com/3j9Vn2nkmW — Embassy Cat (@EmbassyCat) November 24, 2016

وبعد ذلك توقف القط عن الظهور على نوافذ السفارة، مما أثار انتشار شائعات عن إرسال القط إلى المأوى.

وكانت شرطة لندن قد ألقت، الخميس الماضي، القبض على أسانج في سفارة الإكوادور، بناء على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، في 29 حزيران/يونيو 2012 ، لعدم مثوله أمام المحكمة، وهو متواجد الآن في مركز الشرطة.

ولجأ الأسترالي أسانج، إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ حزيران/ يونيو 2012، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه إلى السويد.