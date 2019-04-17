مصر: الإعدام لقاتل طفليه في الدقهلية

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا على مواطن اتهم بقتل طفليه عمدا عن طريق إلقائهما في نهر النيل، بأول أيام عيد الأضحى.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا على محمود نظمي، المتهم في القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018، والمتهم فيها بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق إلقائهما في نهر النيل، بأول أيام عيد الأضحى.

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد لنجليه، مع سبق الإصرار، إذ عقد العزم على قتلهما، واقتادهما بسيارته الخاصة إلى مكان الواقعة.

وكان المتهم قد ادعى كذبا اختطافهما خلال قضائهما نزهة معه بملاهى "ميت سلسيل"، خلال عيد الأضحى.

وطالبت النيابة، في جلسات سابقة، توقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام، ليعلم أن العدل ليس ببعيد عن مرتكبى الجرائم، وأكدت أنها اطمأنت أنه ارتكب الواقعة، إذ اعترف المتهم بارتكابها 3 مرات.