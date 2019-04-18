"متزوج ويحب زوجته"... حلا شيحة تنفعل على جمهورها بسبب صورة مع محمد رمضان

أثار نشر الصورة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التعليقات التي وردت من الجمهور على الصورة، ما دفع حلا شيحة لتعديلها والكشط على مكان اليدين.

"متزوج ويحب زوجته"

لكن التعليقات السلبية من الجمهور، أثارت غضب الفنانة التي ردت بالقول: "اللى مش حابب وشايف إن الصفحة دي مش عجباه ياريت ميعلقش.. دي صفحة فنية بس.. أهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني".

ولم تكتف حلا شيحة، العائدة بعد اعتزال لسنوات طويلة بهذا التعليق، حيث أكدت في تعليق لاحق أن محمد رمضان زميل وأخ، مشيرة إلى أنه متزوج ويحب زوجته وأبناءه، متمنية له دوام السعادة بصحبة عائلته.

وتعود حلا شيحة إلى التمثيل مرة أخرى بعد ابتعادها لـ13 عاما، إذ تشارك في بطولة مسلسل "زلزال" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.