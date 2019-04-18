منها "ناتق" و"بصان" و"عاذل"... هذه أسماء الشهور عند العرب في الجاهلية

نشرت دارة الملك عبد العزيز إنفوجرافيك، أوضحت خلاله أسماء الشهور في العصر الجاهلي، إذ كان العرب قبل الإسلام يقسمون السنة لـ12 شهرا.

وكان لكل شهر اسم، قبل أن يأتي الإسلام ويستبدل هذه الأسماء بأسمائها المعروفة بها في الوقت الحالي.

أوضحت الدارة أسماء الشهور الهجرية وما يقابله من اسم الذي كان يطلقه عليه العرب قبل الإسلام، مثلا: المحرم كان اسمه عندهم "المؤتمر"، أما صفر فيسموه "ناجر"، وربيع الأول "خوّان"، وربيع الآخر "وبصان"، وجمادى الأولى "الحنين"، وجمادى الآخرة "ربّى"أو"ربّة"، ورجب "الأصمّ"، وشعبان "عاذل".

أما شهر رمضان فكانوا يسمونه بـ"ناتق"، فيما يسمون شهر شوال بـ"وعل"، وذو القعدة بـ"ورنة"، وذو الحجة "برك".

يذكر أن العرب منذ القديم كانوا يتبعون التقويم القمري، وجعل المسلمون الأوائل السنة الهجرية سنة قمرية. وحدث هذا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي أمر بالتأريخ بدءا من سنة الهجرة، وذلك سنة 17 بعد الهجرة. واتُفق على أن تكون بداية السنة الأول من المحرم.