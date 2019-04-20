بعد الهزيمة في دوري الأبطال... ماذا قال رونالدو عن أنباء مغادرة يوفنتوس

تتواصل التقارير التي تتحدث عن مستقبل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتكهنت تقارير أن رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، سيغادر يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، بعد الخسارة 1/2 أمام أياكس الهولندي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ودع النادي الإيطالي البطولة، بنتيجة إجمالية 2/3. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE بعد إصابة رونالدو المفجعة... الدون يتحدث عن غيابه من موقعة "اياكس" في دوري الأبطال

وقال رونالدو لزملائه:

بالنسبة لي، يوجد يوفنتوس فقط.

وتشير هذه الكلمات إلى نية كريستيانو رونالدو البقاء مع يوفنتوس، حيث انضم إليه صيف العام الماضي، مقابل 112 مليون يورو، بعدما أمضى 9 مواسم في ريال مدريد الإسباني.

وكان ماسيميليانو آليغري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، أكد أمس الجمعة، أن رونالدو هو مستقبل البيانكونيري، في إشارة إلى بقاء اللاعب.

وسجل رونالدو 26 هدفا وصنع 12 في 38 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، وسجل جميع أهداف يوفنتوس في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا (5 أهداف)، لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع خروج الفريق من ربع النهائي.

ويلاقي يوفنتوس منافسه فيورنتينا، اليوم السبت، وسيتوج الفريق بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة، حال تعادله، على الأقل.