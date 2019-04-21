بعد استدراج 50 شابا... فاتنة "سناب شات" في قبضة الشرطة

واستغل شاب خليجي رحابة الفضاء الرقمي، وسهولة التستر خلف حسابات وهمية على "سناب شات"، حيث انتحل شخصيات عدة لفتيات خليجيات، بهدف الإيقاع بالشباب والاحتيال عليهم، عبر طلب تحويل مبالغ مالية لكسب الرضا والود واللقاء. وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
ولجأت الفتاة على الفور للمنصة الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية "eCrime"، التي تدخلت على الفور، وأنقذتها و4 شابات خليجيات أخريات، من عمليات احتيالية كان ينفذها المتهم باستخدام صورهن عبر 5 حسابات وهمية.
واستدرج المتهم من خلالها أكثر من 50 شاباً، لافتا إلى أن المحتال "خليجي" اعترف بجرائمه وأحيل إلى النيابة العامة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)