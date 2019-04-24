"أودي" تكشف عن سيارتها الأسرع والأقوى

أعلنت شركة "أودي" الألمانية عن أحدث طراز من سيارتها "R8" الذي يعد الأسرع والأقوى في تاريخ الشركة، بمناسبة مرور 10 سنوات على إصدار هذا الطراز.

ذكر الموقع الإلكتروني "نت كار شو"، المتخصص في السيارات، أن طراز السيارات من نوع "R8" الجديدة، يعد أسرع وأقوى سيارة تابعة للشركة الألمانية "أودي" ، حيث تمتاز بسلسلة من التحسينات الإضافية، وتبلغ سرعتها القصوى 200 ميل في الساعة

وخفضت شركة "أودي" وزن السيارة، وقامت بتعديل نظام الفرامل وحسنت التصميم، بما في ذلك شبكة أحادية الإطار واسعة، كما زادت القوة بحوالي 30 حصانا.

وتحتفل "أودي" هذا العام بمرور عقد من الزمن على الطراز " V10 R8"، وبتلك المناسبة أصدرت الشركة عددا محسنا من هذا الطراز، أطلقت عليه Decenth.