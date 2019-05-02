أم تستأجر ممثلا لمدة 10 سنوات ليكون أبا لابنتها

وذكر موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي أن ميجومي كانت طفلة صغيرة جدًا عندما انفصل والداها واختفى والدها منذ ذلك الحين من حياتها، وتقول الأم التي تدعى أساكو، إن غياب الأب لم يكن يمثل مشكلة كبيرة حتى بلغت الطفلة من العمر 10 أعوام.

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عندها لاحظت أساكو تغييرا في سلوك ابنتها، إذ توقفت الطفلة عن التحدث إليها، ورفضت الذهاب إلى المدرسة، واكتشفت والدتها أن الطفلة كانت تلوم نفسها على غياب والدها، وأصبحت ضحية للتنمر في المدرسة، كما يحدث غالبًا للأطفال الوالدين الوحيدين في اليابان، فقررت إعطاء ابنتها أكثر شيء تريده الذي تريده وهو أب، حتى لو تم ذلك بالكذب عليها.

سمعت أساكو عن استئجار أصدقاء وأقارب" والذين عادةً ما يكون لديهم أثر طيب في الاحتفالات، هكذا قررت استئجار شخص ما للعب دور والد ميجومي، واختارت أحد الممثلين من بين خمسة مرشحين تقدموا لتلك المهمة، ليكون والد الفتاة.

وأوضحت أساكو "لقد كان طلبي بسيطاً للغاية، أردت منه أن يعرب أسفه للطفلة لأنه لم يكن في حياتها حتى ذلك الحين"، وأخبرت أساكو ابنتها أن والدها قد تزوج مرة أخرى وأن لديه الآن عائلة أخرى، لكنه اتصل بها مؤخرًا لأنه أراد مقابلة ابنته.

في البداية صدمت الفتاة، لكنها وافقت في النهاية على مقابلته، وعلى الرغم من الصعوبات التي انطوت عليها هذه المقابلة فقد سارت الجلسة بشكل جيد، بعدها بدأ الممثل رؤية أساكو وابنتها مرتين في الشهر، ولم يمض وقت طويل حتى تحسن سلوك الطفلة بشكل كبير، حيث أصبحت أكثر سعادة وانفتاحًا وتحدثًا، ولم تعد ترفض الذهاب إلى المدرسة.