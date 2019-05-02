العلماء يكتشفون سر اختلاف الناس في تفضيل المذاقات الحلوة والمرة

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن السبب الذي يجعلك تحب إما القهوة الداكنة أو البيرة أو الكولا الحلوة هو شعورك حيالها وليس تذوقك لها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
نشرت الدراسة في مجلة Human Molecular Genetics، وصنف فريق الباحثين المشروبات في مجموعتين حلوة ومرة، تضمنت مجموعة الحلوة المشروبات المحلاة صناعياً مثل صودا الدايت وعصائر مثل عصير البرتقال والمشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا.
يشار إلى الباحثين أجرو دراستهم على 336 ألف شخص وهي تعتبر دراسة طويلة الأجل استذكر المشاركون خلالها ما أكلوه وشربوه على مدار 24 ساعة وأجابوا على الاستبيانات، حتى تبين للباحثين أن البالغين اتخذوا خياراتهم بناءً على نظام المكافأة العقلية بدلاً من التذوق.
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