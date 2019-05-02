العلماء يكتشفون سر اختلاف الناس في تفضيل المذاقات الحلوة والمرة

قام الباحثون بتقسيم المشروبات إلى فئتين، مرة مثل البيرة والقهوة، وحلوة مثل عصير البرتقال والصودا، وتوصلوا إلى السر وراء اختلاف البشر فيما يتعلق بتفضيل بعض هذه المشروبات دون غيرها.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن السبب الذي يجعلك تحب إما القهوة الداكنة أو البيرة أو الكولا الحلوة هو شعورك حيالها وليس تذوقك لها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

© Fotolia / Kitzcorner ابتلع عشرات السكاكين لأنه يحب مذاق المعدن

واعتقد العلماء لفترة طويلة أن الاختلافات في جينات المسؤولة عن التذوق هي ما تملي علينا تفضيلنا للمشروبات المرة أو الحلوة، لكن باحثي كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ في شيكاغو الأمريكية اكتشفوا أن هذا التفضيل في الحقيقة يرجع إلى عوامل نفسية متعلقة بتلك المشروبات، مثل الشعور بالمكافأة عند تناول هذه المشروبات.

نشرت الدراسة في مجلة Human Molecular Genetics، وصنف فريق الباحثين المشروبات في مجموعتين حلوة ومرة، تضمنت مجموعة الحلوة المشروبات المحلاة صناعياً مثل صودا الدايت وعصائر مثل عصير البرتقال والمشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا.

يشار إلى الباحثين أجرو دراستهم على 336 ألف شخص وهي تعتبر دراسة طويلة الأجل استذكر المشاركون خلالها ما أكلوه وشربوه على مدار 24 ساعة وأجابوا على الاستبيانات، حتى تبين للباحثين أن البالغين اتخذوا خياراتهم بناءً على نظام المكافأة العقلية بدلاً من التذوق.