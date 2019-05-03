تطبيق جديد في "فيسبوك" يتيح التعرف على علاقاتك العاطفية

أصبح من الممكن أن يتعرف "فيسبوك" على تفاصيل حياتك العاطفية، حيث أصدرت الشركة عدة تنويهات عن "Facebook Dating"، منصة المواعدة التي أطلقتها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

منصة "Facebook Dating" تتوسع حاليا لتشمل دولا جديدة، وأضافت خاصية جديدة قد تبدو مرعبة على حد وصف موقع "Mashable"الأمريكي.

© REUTERS / Dado Ruvic دعوى قضائية من "فيسبوك" في نيوزيلندا بسبب بيع خدمات وهمية

حيث قدم الموقع خاصية "Secret Crush" أو "المعجب السري" حيث تتيح للمشتركين إرسال إشارة إلى الصديق محل الإعجاب، وتستوعب قائمة "المعجب السري" تسعة أصدقاء فقط.

في الوقت الذي يخبر فيه "فيسبوك" الطرفين في حال كان الإعجاب متبادلا بينهما.

وتتوفر هذه الخاصية حاليا في عدد منالدول فقط مثل كولومبيا، كندا، الأرجنتين المكسيك و تايلاند، لتتوسع لـ14 دولة هي الفلبين، وفيتنام، وسنغافورة، وماليزيا، ولاوس، والبرازيل، وبيرو، وتشيلي، وبوليفيا، والإكوادور، والباراغواي، والأوروغواي، وغيانا وسورينام.

وأوضح "فيسبوك" أن "المعجب السري" لن يصبح معلوما إلا إذا كان الإعجاب والاهتمام متبادلا من الطرفين.