"مترو القاهرة" يكشف حقيقة غرامة الـ500 جنيه لمشغلي القرآن في المحطات

نفى أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية من إشاعات مغرضة حول فرض غرامات.

وأوضح عبد الهادي أن ما يتعلق بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن والأدعية الدينية بصوت مرتفع، في مترو الأنفاق ومحطاته خلال شهر رمضان المبارك أو غيره، هو خبر ليس صحيحا. وذلك بحسب موقع "مصراوي".

وقال عبدالهادي، في بيان له، صباح اليوم الجمعة:

هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وأهاب "متحدث مترو "أنفاق القاهرة" بوسائل الإعلام، تحري الدقة فيما ينشر لعدم تشويه مترو الأنفاق، كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميا.