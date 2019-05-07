التمر أفضل ما يستفتح به الإفطار في رمضان

نوهت وزارة الصحة السعودية ضمن سلسلة الرسائل التوعوية الرمضانية بأهمية تناول التمر، أثناء الإفطار، خلال شهر رمضان المبارك.

وبينت عبر إنفوجرافيك توعويا نشرته وزارة الصحة السعودية على حسابها الرسمي على "تويتر"، ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية، أن التمر هو أفضل ما تستفتح به إفطارك، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعزت الوزارة السعودية هذا السبب لاحتواء التمر على المعادن والألياف والسكريات الطبيعية، التي تمد الصائم بالطاقة.

ويذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) السعودية للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.