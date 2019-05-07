وبينت عبر إنفوجرافيك توعويا نشرته وزارة الصحة السعودية على حسابها الرسمي على "تويتر"، ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية، أن التمر هو أفضل ما تستفتح به إفطارك، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
#وزارة_الصحة: التمر أفضل ما يستفتح به الإفطار في #رمضان.https://t.co/VwNxTjyRcu#رمضان_في_السعودية_واس#واس pic.twitter.com/U8J0cfyMnW— واس (@spagov) May 7, 2019
وعزت الوزارة السعودية هذا السبب لاحتواء التمر على المعادن والألياف والسكريات الطبيعية، التي تمد الصائم بالطاقة.
ويذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) السعودية للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
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