شاهد رد فعل وائل جسار بعد رؤية رامز جلال في مقلب "رامز في الشلال"...(بالفيديو)

لم يصدق الفنان اللبناني، وائل جسار، أنه وقع ضحية لبرنامج المقالب الكوميدي "رامز في الشلال" على شاشة MBC مصر، بعد أن كاد قلبه يتوقف من الخوف، وأيقن أن نهايته قد حلت على يدي الغوريلا.

حل الفنان اللبناني، وائل جسار، ضيفا على رامز جلال في ثالث حلقات برنامجه اليومي "رامز في الشلال"، الذي يذاع على شاشة "MBC"، حيث لم يصدق أنه وقع ضحية برنامج المقالب لجلال.

وما أن كشف رامز جلال عن وجهه من الغوريلا التي تظهر بين الأشجار والأدغال، حتى جرى وائل جسار نحوه، وأخذه يركله، ويوبخه على إيقاعه في الفخ بهذه الصورة.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا، ليقوم رامز في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.