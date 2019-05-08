علي ربيع يقلد رامز جلال في "فكرة بمليون جنيه"...(بالفيديو)

ففي الحلقة الثانية من المسلسل، ظهر الفنان علي ربيع، برفقة الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، وخلال الحلقة قال ربيع لشريف عامر: "أنا خايف تعمل فيا مقلب يا أستاذ شريف، ما إنت بتقعد مع رامز جلال كتير"، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وفي الحلقة الثالثة من المسلسل، وضع مصباح، الشخصية التي يؤديها الفنان صلاح عبد الله، كاميرا تجسس، ليعرف أين يضع ابنه "علاء الدين" الشخصية التي يؤديها علي ربيع في المسلسل، وحين يكتشف علي ربيع مراقبة أهله له يقف على السرير، ويقول بطريقة رامز في مقدمته الشهيرة: "أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين وربنا يا رب ما يقطعلنا عادة، ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، أنا بحب عيلتي، أنا بحب إخواتي".

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحى عبدالمقصود، شريف يسرى، إخراج وائل إحسان، وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل، خالد كمال، محمد محمود.