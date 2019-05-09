بعد رفضه اعتذار عائض القرني... ناصر القصبي يغرد من جديد

بعد رفضه اعتذار الداعية عائض القرني، عاد الممثل السعودي، ناصر القصبي، للتغريد من جديد.

وغرد القصبي لمتابعيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "تغريدتي حول اعتذار الشيخ عايض شاهدها ٤ مليون قارئ وهذا يدل على أثر الشيخ في الناس".

وتابع: "يظل هذا الاعتذار مهما في قيمته وتوقيته ولعل الشيخ عايض بحضوره القوي يكون قدوة لغيره. لو خرج رموز الصحوه اليوم باعتذار مماثل لاستقبله الناس بحفاوة وشيئا فشيئا سيجف منبع التطرف والتشدد لدينا".

تغريدتي حول أعتذار الشيخ عايض شاهدها ٤ مليون قارئ وهذا يدل على أثر الشيخ في الناس.

ويظل هذا الأعتذار مهماً في قيمته و توقيته

ولعل الشيخ عايض بحضوره القوي يكون قدوة لغيرة. لو خرج رموز الصحوه اليوم بأعتذار مماثل لأستقبله الناس بحفاوة وشيئا فشيئاً سيجف منبع التطرف والتشدد لدينا — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 9, 2019

وكان ناصر القصبي رفض اعتذار الداعية عائض القرني عما وصفه بالأخطاء التي وقع فيها بالماضي، في ما يتعلق بـ"خطاب الصحوة".

وطالب القصبي، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، الداعية السعودي عائض القرني بعد اعتذاره بما هو أكثر من الاعتذار وكشف الصحوة ومن موّلها وأنشأها وكل رموزها ونهجها، معتبرا أن الأمر لا يعدو كونه استهلاكا إعلاميا بصيغة الاعتذار الحالية.

© Photo / Facebook/mbc1tv ناصر القصبي يرفض اعتذار الداعية عائض القرني

وكان القرني قد أجرى حوارا مع برنامج "الليوان" عبر قناة "روتانا خليجية" الذي يقدمه الإعلامي السعودي، عبد الله المديفر، شن فيه عائض القرني هجوما على قطر وتركيا وإيران، ومن وصفهم بـ"خونة الملك سلمان".

تحدث عائض القرني عن 3 خطوط حمراء تواجهها السعودية حاليا، وهي: "الإسلام المعتدل الوسطي، والوطن والقيادة، والمبايعة للملك سلمان وولي عهده"، مضيفا "لذلك إيران وأردوغان وقطر يستهدفون المملكة، من أجل تدمير الخطوط الثلاثة".

تطرق الداعية السعودي إلى ما وصفه بضرورة تبني فكر الاعتدال والوسطية في السعودية، موضحا: "سأسخر قلمي في خدمة مشروع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاعتدال"، واعتذر عائض القرني، عما وصفه بالأخطاء التي وقع فيها بالماضي، خاصة ما يتعلق بـ"خطاب الصحوة".