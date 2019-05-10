بعد صعود فريقه لنهائي أبطال أوروبا... محمد صلاح يوجه رسالة جديدة...(بالفيديو)

بعد صعود فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، نشر لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، تغريدة جديدة.

وجاءت رسالة اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، عبر قيامه بحملة توعية ضد التدخين بعنوان "الحياة أحلى من غير تدخين".

ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في مصر، سيطلقان صباح الأحد المقبل، المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الانجليزي.

سبق وأن حقق فريق ليفربول الإنجليزي انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء الثلاثاء الماضي، في معقل الريدز "آنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا.