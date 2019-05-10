بعد صعود فريقه لنهائي أبطال أوروبا... محمد صلاح يوجه رسالة جديدة...(بالفيديو)

وجاءت رسالة اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، عبر قيامه بحملة توعية ضد التدخين بعنوان "الحياة أحلى من غير تدخين".
May 9, 2019
ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في مصر، سيطلقان صباح الأحد المقبل، المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الانجليزي.
سبق وأن حقق فريق ليفربول الإنجليزي انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء الثلاثاء الماضي، في معقل الريدز "آنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا.
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