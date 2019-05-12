استدعاء أكثر من 90 ألف سيارة لفولكس فاغن بسبب عيوب فنية

ونقل موقع "china.org" بيانا جاء فيه أن الاستدعاء سيبدأ في 28 حزيران/يونيو، ويشمل أكثر من 10 طرازات بينها "بيتل" و"جولف" و"شيروكو" و"أودي" و "ساجيتار".

وقد تؤدي وحدات التحكم المعيبة في صندوق التروس إلى فقدان القوة الدافعة أثناء القيادة، مما يشكل مخاطر تهدد السلامة، وأشارت الشركة إلى أن استبدال الوحدات المعيبة سيتم مجانا.

وكانت فولكس فاغن قد أعلنت مطلع العام الجاري، أن مبيعاتها حققت رقما قياسيا في العام الماضي 2018، حيث باعت الشركة 6.24 مليون سيارة في أنحاء العالم العام الماضي.

وأوضحت أنها بهذه المبيعات سجلت رقما قياسيا ينطوي على زيادة 0.2 بالمئة مقارنة مع 2017، وصرح يورغن شتاكمان مدير مبيعات الشركة في بيان: "اتسم العام 2018 بالغموض في بعض المناطق وخاصة في النصف الثاني من العام".