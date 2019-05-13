أزياء "نايكي" للمحجبات تدخل قائمة الأكثر انتشارا في العالم

في عام 2017 ، كانت الأخبار التي تشير إلى إطلاق شركة "نايكي" العالمية للملابس الرياضية، زيا رياضيا يلائم المسلمات المحجبات، بمثابة لحظة تحول في صناعة الأزياء. لكن هل تترجم أهميتها الثقافية والاجتماعية إلى مبيعات؟.

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن هذا الافتراض يبدو أنه صحيح، مشيرة إلى أنه قد تم اختيار أزياء "برو حجاب" للعلامة التجارية للتو كأحد أفضل منتجات الأزياء والأكثر انتشارا في العالم الآن من خلال منصة البحث العالمية للأزياء Lyst.

ويحتل المنتج المرتبة السابعة في مؤشر Lyst الربع سنوي بعد عدد من العلامات التجارية الفاخرة الراقية.

Nike Pro Hijab among 'hottest fashion products of the year' https://t.co/4dLD1q6oub — The Independent (@Independent) May 9, 2019

​وتصدر Lyst تقريرها بناء على سلوكيات التسوق لأكثر من خمسة ملايين شخص شهريا يشترون الأزياء عبر الإنترنت من 12000 مصمم ومحل.

وتأخذ البيانات في الاعتبار نمو العلامة التجارية، ومعدلات التحويل والمبيعات، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات البحث على الإنترنت على مدى فترة ثلاثة أشهر.

وأطلقت شركة "نايكي" الأمريكية، في عام 2018، مجموعة من الملابس الرياضية الاحترافية للنساء المحجبات بهدف استقطاب عدد أكبر من النساء حول العالم ومنطقة الشرق الأوسط.