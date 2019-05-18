صور قديمة للكعبة تباع في مزاد بآلاف الدولارات

تم بيع صورة فوتوغرافية لمكة المكرمة تعود لعام 1888 لأول مرة، في مزاد "سوذبي" في لندن.

والتقط مستشرق هولندي، كريستيان سنوك هيرغرونجي، صورا بيعت واحدة منها مقابل 250 ألف دولار، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

Today, I wish to highlight a photobook by Christiaan Snouck Hurgronje, a dutch #orientalist. "Bilder aus #Mekka" (Pictures from #Mecca) is his book from 1888. This is one of the earliest works by a non-Arab to document #Mecca and #Hajj in photographs. The clarity is amazing! pic.twitter.com/dpPCLv42S6 — Ghada Al-Muhanna | غادة المهنا أباالخيل (@GAbalkhail) April 27, 2019

ولم تفيد الصحيفة بمعلومات عن المالك الجديد للصورة التي تعود للمستشرق، الذي كان موظفا حينذاك في القنصلية الهولندية في جدة.

وتعلم هيرغرونجي اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفات عن مكة ولم يقم المستشرق فقط بتصوير أماكن مختلفة من مكة بل وسجل أصوات المصلين أيضا.

SubhanAllah. The oldest known recording of the Quran, dating back to 1885/1302H.

Christiaan Snouck Hurgronje visited Makkah, taking photos and making sound recordings (Surah Duha is being recited) using Thomas Edison's newly-invented wax cylinders.pic.twitter.com/AIPFga9PHx — Jamilla جميلة (@JamillaTweets) August 12, 2018

وقالت الصحيفة إن هيرغرونجي كان "أول باحث غربي يزور مكة".

ويقال أنه اعتنق الإسلام فقط في سبيل إجراء دراسات وأبحاث علمية بحرية. وبعد عودته إلى هولندا، اشتهر في جميع أنحاء العالم باعتباره مستشرقا بارزا.

وقالت دار سوذبي للمزادات إنها تقدم "مجموعة من الكتب والصور الفوتوغرافية التي قدمتها عائلة سنوك هيرغونجي في شهر مايو/ أيار، وهي مجموعة المستشرق الخاصة".