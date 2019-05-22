بالصورة... قبلة مثيرة للجدل بين فنانتين مغربيتين

وظهرت كل من الراضي وأزبال على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي قبل عرض فيلم "آدم" اللتين تلعبان بطولته، حيث تبادلت الفنانتان قبلة بطريقة مثيرة.
حور عين الارض…— MORKANE (@AMorkane) May 22, 2019
صورة اليوم من مهرجان كان السينمائي
لبنى أزابال و نسرين الراضي سحبوا البساط من لبنى أبيضار فهاد المهرجان و خطفوا الأضواء بهاد التشلقيمة الساخنة أمام الملأ. pic.twitter.com/9BDZcAovVR
يذكر أن مهرجان كان السينمائي افتتح نسخته الـ72، يوم 14 مايو/ أيار، على ساحل الريفييرا الفرنسية، حيث تعمل لجنة التحكيم لمدة 12 يومًا على تقييم 21 فيلمًا من مختلف البلدان.
ولا يُخفى عن المهرجان أجمل الإطلالات التي ظهرت فيها نجوم السينما والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي من مختلف البلاد، ويستمر الحدث في الفترة من 14 إلى 25 مايو/ أيار.
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