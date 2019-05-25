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18:47 25 مايو/ أيار 2019
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    مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية

    السعودية... "لعبة" تحتجز شقيقتين وتدفع بفرق إنقاذ (بالفيديو)

    © REUTERS / Faisal Nasser
    مجتمع
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    أنهت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني السعودي لعبة تحدٍّ بين فتاتيْن، وذلك بعد أن علقتا بقمة أحد جبال منطقة جازان.

    وقالت إحداهما، إنها وشقيقتها كانتا مع أسرتهما يقضون إجازة نهاية الأسبوع بأحد الأودية؛ نظراً لما تشهده منطقة جازان من هطول للأمطار واعتدال في الأجواء هذه الأيام. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "سبق".

    وتابعت إحدى الفتاتين:

    اقترح علينا شقيقنا التحدّي لصعود الجبل، مقابل الحصول على مبلغ مالي، وعند صعودنا قمة الجبل تعثرنا في الطلوع، وحاولنا النزول ولكن لم نستطع لوعورته.

    وتابعت:

    علقنا ساعات عدة ولم نتمكّن من النزول؛ الأمر الذي اضطررنا إلى إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر للموقع، في أقل من 10 دقائق، وعلى الفور، صعد عددٌ من المُسعفين وتمكنوا من إنقاذنا، علما أن اثنين منهم تعرّضا لإصاباتٍ وذلك بسبب وعورة الموقع.

    وكان الدفاع المدني بمنطقة جازان بمحافظة أبو عريش، قد باشر صباح اليوم، احتجاز فتاتيْن في أعلى جبل قرب بحيرة سد وادي جازان في الطريق المؤدي إلى المدينة الصناعية بقرب مفرق قرية أم المعنق، وتم إنزالهما بفرقة متخصّصة بالأماكن الوعرة والجبلية.

    ونتج عن ذلك، إصابة اثنين من رجال الدفاع المدني أحدهما أُصيب بتمزق في القدم، والآخر أُصيب بخلع بالكتف، وتمّ نقل المصابين بفرقة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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    السعودية, لعبة, الجامعات السعودية, السعودية
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