وضع "إرهاق العمل" في قائمة الأمراض الدولية

ذكرت شبكة "cnbc"، أن إعلان منظمة الصحة العالمية عن هذه الخطوة يأتي بعد سنوات من النقاش بين الخبراء والمتخصصين حول ما إذا كان يجب اعتبار الإرهاق المرتبط بالعمل حالة طبية يجب التعامل معها.
وختمت تعريفها بالقول "لا يجب إسقاط تعريف الإرهاق المهني على مجالات الحياة الأخرى".
يذكر أن باحثين كشفوا عن علاقة بين الإرهاق في العمل وقلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار ثلاثة أضعاف.
فوفقا لدراسة نشرها موقع "EurekAlert"حلل الباحثون بيانات 1959 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.
وتبين أن ارتفاع ضغط الدم مع قلة النوم والإجهاد، عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار ثلاثة أضعاف.
وأشارت الدراسة إلى أن الإجهاد النفسي في العمل، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار 1.6 مرة، وقلة النوم 1.8 مرة.
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